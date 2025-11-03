Proton साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन

Proton में औसत साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट कुल मुआवजा प्रति year CHF 18.9K से CHF 26.5K तक है। Proton के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा CHF 20.5K - CHF 24.9K Switzerland सामान्य रेंज संभावित रेंज CHF 18.9K CHF 20.5K CHF 24.9K CHF 26.5K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Proton में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Proton ?