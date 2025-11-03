Proton मार्केटिंग वेतन

Proton में औसत मार्केटिंग कुल मुआवजा in France प्रति year €75.6K से €107K तक है। Proton के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा €85.9K - €102K France सामान्य रेंज संभावित रेंज €75.6K €85.9K €102K €107K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ €50.8K + €78K + €17.5K + €30.7K + €19.3K

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Proton में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

