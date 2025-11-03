Proton मार्केटिंग वेतन

कंपनी निर्देशिका
Proton में औसत मार्केटिंग कुल मुआवजा in France प्रति year €75.6K से €107K तक है। Proton के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा

€85.9K - €102K
France
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€75.6K€85.9K€102K€107K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Proton में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Proton in France में मार्केटिंग के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €107,356 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Proton में मार्केटिंग भूमिका in France के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €75,616 है।

