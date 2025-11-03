कंपनी निर्देशिका
Proton
Proton कस्टमर सर्विस वेतन

Proton में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in North Macedonia प्रति year MKD 482K से MKD 658K तक है। Proton के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Proton में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Proton in North Macedonia में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज MKD 657,762 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Proton में कस्टमर सर्विस भूमिका in North Macedonia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा MKD 481,981 है।

