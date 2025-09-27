कंपनी निर्देशिका
Properly
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Properly सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Properly में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada पैकेज प्रति year कुल CA$142K है। Properly के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Properly
Senior Developer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$142K
स्तर
L3
मूल वेतन
CA$139K
Stock (/yr)
CA$3.2K
बोनस
CA$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Properly?

CA$226K

सामान्य प्रश्न

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een सॉफ्टवेयर इंजीनियर bij Properly in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$179,906. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Properly voor de सॉफ्टवेयर इंजीनियर functie in Canada is CA$138,835.

