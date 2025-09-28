कंपनी निर्देशिका
Procter & Gamble
  • वेतन
  • मैकेनिकल इंजीनियर

  • सभी मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Procter & Gamble मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Procter & Gamble में मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States B1 के लिए प्रति year $101K से B3 के लिए प्रति year $188K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $102K है। Procter & Gamble के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Procter & Gamble?

शामिल पदनाम

Manufacturing Engineer

सामान्य प्रश्न

Procter & Gamble in United States में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $187,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Procter & Gamble में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है।

अन्य संसाधन