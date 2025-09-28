कंपनी निर्देशिका
Procter & Gamble
Procter & Gamble डेटा साइंटिस्ट वेतन

Procter & Gamble में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States B1 के लिए प्रति year $133K से B3 के लिए प्रति year $245K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $148K है। Procter & Gamble के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
B1
Data Scientist
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
Senior Data Scientist
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 1 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Procter & Gamble?

सामान्य प्रश्न

Procter & Gamble in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $245,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Procter & Gamble में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $140,070 है।

