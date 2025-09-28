Procter & Gamble डेटा एनालिस्ट वेतन

Procter & Gamble में डेटा एनालिस्ट मुआवजा in United States B1 के लिए प्रति year $112K से B2 के लिए प्रति year $130K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $105K है। Procter & Gamble के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस B1 $112K $102K $5K $5K B2 $130K $125K $0 $5K B3 $ -- $ -- $ -- $ -- B4 $ -- $ -- $ -- $ -- देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

