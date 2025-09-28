Procter & Gamble बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Procter & Gamble में मध्यक बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $106K है। Procter & Gamble के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत पैकेज
Procter & Gamble
Business Operations Manager
प्रति वर्ष कुल
$106K
स्तर
B1
मूल वेतन
$92K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$14.1K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Procter & Gamble?

$160K

सामान्य प्रश्न

Procter & Gamble में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $160,107 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Procter & Gamble में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $103,500 है।

