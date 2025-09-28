कंपनी निर्देशिका
Prime Health Services
Prime Health Services सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Prime Health Services में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $74K है। Prime Health Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
प्रति वर्ष कुल
$74K
स्तर
L2
मूल वेतन
$74K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Prime Health Services?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Prime Health Services in United States sits at a yearly total compensation of $91,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Prime Health Services for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in United States is $74,000.

