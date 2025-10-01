कंपनी निर्देशिका
Preqin
Preqin सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater London Area में

Preqin में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater London Area पैकेज प्रति year कुल £88.5K है। Preqin के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£88.5K
स्तर
-
मूल वेतन
£88.5K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Preqin?

£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater London Area is £88,521.

