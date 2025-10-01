कंपनी निर्देशिका
Preply
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Barcelona Area

Preply सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Barcelona Area में

Preply में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Barcelona Area पैकेज प्रति year कुल €81.2K है। Preply के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
प्रति वर्ष कुल
€81.2K
स्तर
P7
मूल वेतन
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
12 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Preply?

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से €26.7K+ (कभी-कभी €267K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Preply in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €106,471. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preply for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Barcelona Area is €82,902.

फीचर्ड जॉब्स

    Preply के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Chowbus
  • Houzz
  • Bankers Healthcare Group
  • Freshly
  • YourMechanic
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन