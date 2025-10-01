कंपनी निर्देशिका
Premise
Premise डेटा साइंटिस्ट वेतन Northern Virginia Washington DC में

Premise में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Northern Virginia Washington DC पैकेज प्रति year कुल $120K है। Premise के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Premise
Data Scientist
Washington DC
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
-
मूल वेतन
$120K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Premise?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Premise in Northern Virginia Washington DC में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $205,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Premise में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Northern Virginia Washington DC के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

