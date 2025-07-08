PNM Resources का वेतन निम्न स्तर पर हार्डवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $46,976 से उच्च स्तर पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए $79,600 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है PNM Resources. अंतिम अपडेट: 11/27/2025
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnm-resources/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.