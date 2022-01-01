कंपनी निर्देशिका
Pluralsight
Pluralsight वेतन

Pluralsight का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $62,559 से उच्च स्तर पर कस्टमर सक्सेस के लिए $425,850 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Pluralsight. अंतिम अपडेट: 11/28/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
डेटा साइंटिस्ट
Median $157K

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $86K
कस्टमर सक्सेस
$426K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
$80K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$102K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$241K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$87.1K
सेल्स
Median $125K
सेल्स इंजीनियर
$136K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$62.6K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$136K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$116K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Pluralsight में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Pluralsight में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कस्टमर सक्सेस at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $425,850 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Pluralsight में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $135,675 है।

अन्य संसाधन

