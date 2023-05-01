कंपनी निर्देशिका
Pleasant Solutions
Pleasant Solutions वेतन

Pleasant Solutions का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $96,372 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Pleasant Solutions. अंतिम अपडेट: 10/21/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$96.4K
सामान्य प्रश्न

Pleasant Solutions में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $96,372 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Pleasant Solutions में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $96,372 है।

