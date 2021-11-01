कंपनी निर्देशिका
Playrix
Playrix वेतन

Playrix का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $41,790 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $102,977 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Playrix. अंतिम अपडेट: 9/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $59.2K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बिज़नेस एनालिस्ट
$79.6K
डेटा एनालिस्ट
$95.9K

डेटा साइंटिस्ट
$90.5K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $80.5K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$61.5K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$41.8K
प्रोडक्ट मैनेजर
$43.4K
रिक्रूटर
$45.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$103K
सामान्य प्रश्न

A função com maior remuneração reportada na Playrix é सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $102,977. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Playrix é $70,546.

