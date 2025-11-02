कंपनी निर्देशिका
Personetics
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Personetics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Personetics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪227K है। Personetics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪227K
स्तर
Entry
मूल वेतन
₪227K
Stock (/yr)
₪0
बोनस
₪0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Personetics?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Personetics in Israel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪366,343 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Personetics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪226,504 है।

