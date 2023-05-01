कंपनी निर्देशिका
Paytronix Systems वेतन

Paytronix Systems का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $55,275 से उच्च स्तर पर पार्टनर मैनेजर के लिए $213,060 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Paytronix Systems. अंतिम अपडेट: 10/24/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $114K
पार्टनर मैनेजर
$213K
सेल्स
$55.3K

सामान्य प्रश्न

Paytronix Systems में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका पार्टनर मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $213,060 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Paytronix Systems में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $114,000 है।

