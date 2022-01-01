कंपनी निर्देशिका
Paytm वेतन

Paytm का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $12,631 से उच्च स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए $201,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Paytm. अंतिम अपडेट: 10/24/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

डेटा साइंटिस्ट
Median $45.8K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $31.4K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $23.2K
रिक्रूटर
Median $12.6K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $38.8K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$201K
डेटा साइंस मैनेजर
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$30K
प्रोग्राम मैनेजर
$42K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$29K
सेल्स
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

25%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
Options

Paytm में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Paytm में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Paytm में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Paytm में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $40,890 है।

