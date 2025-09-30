कंपनी निर्देशिका
Pax8 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Denver And Boulder Area में

Pax8 में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Denver And Boulder Area पैकेज प्रति year कुल $120K है। Pax8 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$120K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Pax8?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Pax8 in Greater Denver And Boulder Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $167,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Pax8 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Denver And Boulder Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $118,000 है।

