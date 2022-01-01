कंपनी निर्देशिका
PathAI
PathAI वेतन

PathAI का वेतन कम-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $109,450 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $411,045 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है PathAI. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
Median $170K
जैव चिकित्सा इंजीनियर
$164K

डेटा वैज्ञानिक
Median $210K
उत्पाद डिजाइनर
$109K
बिक्री
$255K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$411K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PathAI में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $411,045 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
PathAI में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $187,750 है।

