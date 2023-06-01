Parafin वेतन

Parafin का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $123,156 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $210,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Parafin . अंतिम अपडेट: 10/13/2025