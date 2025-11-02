कंपनी निर्देशिका
Papaya Global
Papaya Global सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

Papaya Global में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Poland पैकेज प्रति year कुल PLN 336K है। Papaya Global के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत पैकेज
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
प्रति वर्ष कुल
PLN 336K
स्तर
L3
मूल वेतन
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
बोनस
PLN 0
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Papaya Global?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Papaya Global in Poland में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PLN 381,072 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Papaya Global में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Poland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PLN 336,240 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Papaya Global के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

