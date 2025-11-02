Pandora सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Pandora में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in Denmark प्रति year DKK 874K से DKK 1.22M तक है। Pandora के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Pandora में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Pandora in Denmark में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज DKK 1,224,157 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Pandora में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in Denmark के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा DKK 874,398 है।

