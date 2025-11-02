Pandora सेल्स वेतन

Pandora में औसत सेल्स कुल मुआवजा in Canada प्रति year CA$57.6K से CA$81.8K तक है। Pandora के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा CA$65.5K - CA$77.6K Canada सामान्य रेंज संभावित रेंज CA$57.6K CA$65.5K CA$77.6K CA$81.8K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Pandora में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Pandora ?