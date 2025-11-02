कंपनी निर्देशिका
Pandora
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • डेटा एनालिस्ट

  • सभी डेटा एनालिस्ट वेतन

Pandora डेटा एनालिस्ट वेतन

Pandora में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in Panama प्रति year PAB 39.5K से PAB 55.3K तक है। Pandora के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और डेटा एनालिस्ट सबमिशन में Pandora की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+PAB 57.9K
Robinhood logo
+PAB 88.9K
Stripe logo
+PAB 20K
Datadog logo
+PAB 35K
Verily logo
+PAB 22K
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Pandora में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें डेटा एनालिस्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Pandora in Panama में डेटा एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज PAB 55,252 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Pandora में डेटा एनालिस्ट भूमिका in Panama के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा PAB 39,534 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Pandora के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन