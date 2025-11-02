Pandora डेटा एनालिस्ट वेतन

Pandora में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in Panama प्रति year PAB 39.5K से PAB 55.3K तक है। Pandora के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा PAB 42.9K - PAB 51.9K Panama सामान्य रेंज संभावित रेंज PAB 39.5K PAB 42.9K PAB 51.9K PAB 55.3K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Pandora में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Pandora ?