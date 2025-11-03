Panasonic सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Panasonic में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $108K से L4 के लिए प्रति year $168K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $156K है। Panasonic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
