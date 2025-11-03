Panasonic इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Panasonic में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) मुआवजा L4 के लिए प्रति year $170K है। मध्यक yearली मुआवजा पैकेज कुल $180K है। Panasonic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$170K
$163K
$0
$7.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***