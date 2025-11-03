कंपनी निर्देशिका
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks वेंचर कैपिटलिस्ट वेतन

Palo Alto Networks में औसत वेंचर कैपिटलिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $323K से $443K तक है। Palo Alto Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$350K - $416K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$323K$350K$416K$443K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Palo Alto Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



शामिल पदनाम

प्रिंसिपल

सामान्य प्रश्न

Palo Alto Networks in United States में वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $442,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Palo Alto Networks में वेंचर कैपिटलिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $323,400 है।

