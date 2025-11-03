Palo Alto Networks सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Palo Alto Networks में सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in United States Solution Architect के लिए प्रति year $170K से Principal Solution Architect के लिए प्रति year $364K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $357K है। Palo Alto Networks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Palo Alto Networks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
