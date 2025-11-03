Palo Alto Networks प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Palo Alto Networks in Canada में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$497,301 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।