कंपनी निर्देशिका
Oxford Exchange
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Oxford Exchange वेतन

Oxford Exchange के वेतन को स्तर के अनुसार विभाजित करके देखें। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Oxford Exchange. अंतिम अपडेट: 9/7/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


फीचर्ड जॉब्स

    Oxford Exchange के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Square
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Uber
  • Snap
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन