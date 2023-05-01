कंपनी निर्देशिका
Our Next Energy
Our Next Energy वेतन

Our Next Energy का वेतन निम्न स्तर पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $176,400 से उच्च स्तर पर हार्डवेयर इंजीनियर के लिए $296,510 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Our Next Energy. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

हार्डवेयर इंजीनियर
$297K
मैकेनिकल इंजीनियर
$176K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$245K

Our Next Energy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका हार्डवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $296,510 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Our Next Energy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $244,800 है।

अन्य संसाधन