Otter.ai वेतन

Otter.ai का वेतन निम्न स्तर पर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $183,600 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $200,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Otter.ai . अंतिम अपडेट: 9/10/2025