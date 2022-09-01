कंपनी निर्देशिका
Otter.ai वेतन

Otter.ai का वेतन निम्न स्तर पर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $183,600 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $200,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Otter.ai. अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $201K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

ग्राफिक डिज़ाइनर
$184K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Otter.ai में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Otter.ai में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $200,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Otter.ai में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $192,050 है।

