Origami Risk वेतन

Origami Risk का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $76,500 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $197,010 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Origami Risk. अंतिम अपडेट: 9/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $106K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $76.5K
कस्टमर सर्विस
$84.6K

प्रोजेक्ट मैनेजर
$100K
सेल्स
$86.4K
सेल्स इंजीनियर
$182K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$197K
सामान्य प्रश्न

Origami Risk में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $197,010 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Origami Risk में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,158 है।

