O'Reilly Media वेतन

O'Reilly Media का वेतन निम्न स्तर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $115,150 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $175,096 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है O'Reilly Media. अंतिम अपडेट: 9/17/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $139K
डेटा साइंटिस्ट
$115K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$129K

प्रोडक्ट मैनेजर
$175K
O'Reilly Media में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $175,096 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
O'Reilly Media में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $134,175 है।

