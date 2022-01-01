ऐप डाउनलोड करें
Google
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
प्रोडक्ट मैनेजर
न्यूयॉर्क सिटी एरिया
डेटा साइंटिस्ट
Onfido
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Onfido लाभ
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Employee Assistance Program
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
घर
Remote Work
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
सुविधाएं और छूट
Employee Discount
Learning and Development
अन्य
Pet Friendly Workplace
डेटा को तालिका के रूप में देखें
Onfido सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Employee Assistance Program
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
