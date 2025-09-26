OneMain Financial डेटा साइंटिस्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
OneMain Financial में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $150K है। OneMain Financial के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
OneMain Financial
Manager Analytics
Charlotte, NC
प्रति वर्ष कुल
$150K
स्तर
-
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं OneMain Financial?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

कंपनी

लेवल नाम

टैग

टैग

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

कुल मुआवजा

कोई वेतन नहीं मिला
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

OneMain Financial in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $182,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
OneMain Financial में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    OneMain Financial के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

