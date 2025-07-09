कंपनी निर्देशिका
Omnicom Media Group वेतन

Omnicom Media Group का वेतन कम-अंत में में एक विपणन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $44,100 से लेकर उच्च-अंत में में एक समाधान वास्तुकार के लिए $115,280 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Omnicom Media Group. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

कॉपी राइटर
$63.2K
डेटा वैज्ञानिक
$64.4K
विपणन
$44.1K

बिक्री
$48.5K
समाधान वास्तुकार
$115K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Omnicom Media Group में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका समाधान वास्तुकार at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $115,280 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Omnicom Media Group में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $63,230 है।

