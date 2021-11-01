कंपनी निर्देशिका
OMERS Private Equity
OMERS Private Equity वेतन

OMERS Private Equity का वेतन कम-अंत में में एक वित्तीय विश्लेषक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $60,300 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $143,503 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है OMERS Private Equity. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

प्रशासनिक सहायक
$62.2K
डेटा वैज्ञानिक
$112K
वित्तीय विश्लेषक
$60.3K

विपणन
$96.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$75.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$144K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

OMERS Private Equity में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $143,503 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
OMERS Private Equity में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $85,853 है।

