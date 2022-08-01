कंपनी निर्देशिका
Omega Healthcare
Omega Healthcare वेतन

Omega Healthcare का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $2,229 से लेकर उच्च-अंत में में एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए $16,535 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Omega Healthcare. अंतिम अपडेट: 8/11/2025

$160K

ग्राहक सेवा
$2.3K
ग्राफिक डिजाइनर
$16.5K
मानव संसाधन
$2.2K

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Omega Healthcare में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका ग्राफिक डिजाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $16,535 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Omega Healthcare में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $2,270 है।

