कंपनी निर्देशिका
NOV
NOV वेतन

NOV का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $50,250 से उच्च स्तर पर डेटा साइंस मैनेजर के लिए $208,035 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है NOV. अंतिम अपडेट: 10/23/2025

डेटा साइंटिस्ट
Median $82.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $94.5K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $149K

बिज़नेस डेवलपमेंट
$191K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$50.3K
डेटा साइंस मैनेजर
$208K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$109K
प्रोडक्ट मैनेजर
$136K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$96.9K
सेल्स इंजीनियर
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

NOV में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका डेटा साइंस मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $208,035 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
NOV में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $109,450 है।

