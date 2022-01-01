कंपनी निर्देशिका
Notion
Notion वेतन

Notion का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $53,499 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $531,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Notion. अंतिम अपडेट: 10/23/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Median $186K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $440K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $395K
अकाउंटेंट
$90.5K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$226K
बिज़नेस एनालिस्ट
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$70K
मार्केटिंग
$175K
प्रोग्राम मैनेजर
$187K
रिक्रूटर
$209K
सेल्स
$53.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$128K
टोटल रिवॉर्ड्स
$186K
यूएक्स रिसर्चर
$170K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Notion में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

10 years post-termination exercise window.

सामान्य प्रश्न

Notion में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the L4 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $531,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Notion में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $196,000 है।

अन्य संसाधन