Notable Health
Notable Health वेतन

Notable Health का वेतन निम्न स्तर पर डेटा एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $109,450 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $280,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Notable Health. अंतिम अपडेट: 10/23/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $150K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $280K
डेटा एनालिस्ट
$109K

मार्केटिंग
$171K
प्रोडक्ट मैनेजर
$151K
सामान्य प्रश्न

Notable Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $280,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Notable Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,750 है।

