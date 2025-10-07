कंपनी निर्देशिका
Northwestern University
Northwestern University फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Northwestern University में मध्यक फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $85K है। Northwestern University के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
Full-Stack Software Engineer
Evanston, IL
प्रति वर्ष कुल
$85K
स्तर
L4
मूल वेतन
$85K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Northwestern University?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Northwestern University in United States में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $86,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Northwestern University में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $84,300 है।

