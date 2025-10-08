कंपनी निर्देशिका
Noon
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Noon बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dubai Area में

Noon में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dubai Area पैकेज प्रति year कुल AED 276K है। Noon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
प्रति वर्ष कुल
AED 276K
स्तर
SDE 2
मूल वेतन
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
बोनस
AED 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Noon?

AED 588K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Noon in Greater Dubai Area में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज AED 408,034 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Noon में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Dubai Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा AED 300,073 है।

अन्य संसाधन