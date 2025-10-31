Nirvana Insurance सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Nirvana Insurance में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $238K है। Nirvana Insurance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
Nirvana Insurance
Software Engineer
San Francisco, CA
प्रति वर्ष कुल
$238K
स्तर
Senior P3
मूल वेतन
$175K
Stock (/yr)
$63.4K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Nirvana Insurance?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Nirvana Insurance in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $365,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Nirvana Insurance में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $238,375 है।

