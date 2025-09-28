कंपनी निर्देशिका
Nikola Motor
  वेतन
  कंट्रोल्स इंजीनियर

  सभी कंट्रोल्स इंजीनियर वेतन

Nikola Motor कंट्रोल्स इंजीनियर वेतन

Nikola Motor में मध्यक कंट्रोल्स इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $155K है। Nikola Motor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
प्रति वर्ष कुल
$155K
स्तर
-
मूल वेतन
$155K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Nikola Motor?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Nikola Motor in United States में कंट्रोल्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $286,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Nikola Motor में कंट्रोल्स इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $155,750 है।

अन्य संसाधन