Nielsen प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Nielsen में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $89K है। Nielsen के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

Nielsen
Product Designer
प्रति वर्ष कुल
$89K
स्तर
-
मूल वेतन
$82K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$7K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
सामान्य प्रश्न

Nielsen in United States में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $144,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Nielsen में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $95,000 है।

