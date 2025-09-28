NICE सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

NICE में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer के लिए प्रति year $92.3K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $218K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $128K है। NICE के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***