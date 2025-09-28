कंपनी निर्देशिका
NICE
NICE सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

NICE में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer के लिए प्रति year $92.3K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $218K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $128K है।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं NICE?

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

NICE in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $217,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
NICE में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,000 है।

अन्य संसाधन